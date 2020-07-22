Су-57 отнесут к поколению 5+ благодаря одной детали

Су-57 отнесут к поколению 5+ благодаря одной детали
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Однако пока истребитель не ушел в серию даже в базовой комплектации

Радиооптическая фазированная решетка разработки Концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) позволит отнести российский истребитель Су-57 к поколению 5+.

Как пишет журнал "Военное обозрение", перспективный радар на основе фотонных технологий позволит перевести сигнал в визуализированный вариант, а это дает возможность дополнительного анализа потенциальных целей.

Более того, по версии разработкчиков, разрешающая способность увеличивается в десятки раз, а использование сверхширокополосностного сигнала позволяет получить практически телевизионное изображение в радиолокационном диапазоне,

В итоге получается более широкий в сравнению с радаром с фазированной решеткой диапазон частот. И кроме того, существенно уменьшается масса радара. Пока самый легкий радар с АФАР стоит на F-35.

Есть у РОФАР и другое важное преимущество: он устойчив к помехам, которые стали неотъемлемой частью воздушного боя.

Вместе с тем, и "Военное обозрение" признает, что о об этом радаре практически ничего неизвестно в России, а информация, в основном, поступает, из-за рубежа.

На самом деле, реальных новостей о РОФАР нет в России давно. Проект очень интересный, но находится, судя по всему, на стадии опытно-конструкторских работ. На данный момент стоит задача испытать и принять на вооружение Су-57 с радаром с АФАР. И только потом планируется начать работу над РОФАР, что, безусловно, крайне важно.

Есть и другая важная задача – оснастить радарами с АФАР истребители поколения 4++, вроде Су-35С или МиГ-35. США и страны НАТО активно оснащают новыми радарами свои F-15EX и "Тайфуны". И если Россия не будет делать то же самое, она будет в очень невыгодном положении.

Александр ИЛЬИН

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