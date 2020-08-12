Су-27 отогнали самолеты США от границ России

Инцидент произошел над Черным морем

Минобороны зафиксировало над нейтральной территорией в Черном море два объекта, которые летели в сторону границ России. В воздух подняли два истребителя Су-27, которые выявили в нарушителях стратегический разведчик RC-135 американских ВВС и Р-8А "Посейдон" военно-морского флота США.

Российский экипаж благополучно приземлился после того, как развернул американские самолеты в сторону от российских границ.

С начала июля Минобороны зафиксировало более десяти попыток американских ВС приблизиться к госграницам РФ, сообщает РИА "Новости".

На дня произошел аналогичный случай: Су-27 засек два американских самолета-разведчика, которые намеревались приблизиться к границам России, однако были перехвачены ВКС России.

Егор МАЛКОВ

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