Минск поднял в небо истребители

Минск поднял в небо истребители
Фото: www.mil.by
Белорусские летчики патрулируют границы

Минобороны Республики Беларусь на фоне протестов по всей стране объявило, что в рамках боевой подготовки границы страны патрулируют истребители. Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, речь идет о Су-30СМ, которые совсем недавно Россия поставила Минску. Также в учениях принимают участие военные транспортники Ан-26, Як-130.

Помимо самолетов, в маневрах задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Их разгружают с поездов. Кроме того, на бригадном полигоне отрабатывают занятия по вождению боевых машин и тактической подготовке.

Минск получил по контракту 2017 года 12 истребителей Су-30СМ. Первые машины прибыли в Республику еще осенью прошлого года. Кроме того, белорусские ВВС располагают тремя десятками МиГ-29БМ. Эти советские самолеты были модернизированы в Беларуси, но по своим возможностям все же уступают новым "фланкерам". Некоторые белорусские СМИ критиковали покупку Су-30СМ у России, уверяя, что выгоднее было бы купить F-16 у США.

Александр ИЛЬИН

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