Ракеты "Циркон" признали в России слепыми

Ракеты "Циркон" признали в России слепыми
Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press/www.globallookpress.com
РФ катастрофически не хватает спутников

Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" не могут быть точными, так как для их целеуказания нужны новые спутники, которых у нашей страны нет.

Именно поэтому, с точки зрения обозревателя "Военно-промышленного курьера" Константина Сивкова и журналиста Максима Калашникова, военные до сих пор не показали, как "чудо-ракеты поражают корабли-мишени".

Ранее "Утро.ру" писало, что точное наведение гиперзвуковой ракеты практически не возможно: в полете вокруг нее образуется плазма, и обычная головка самонаведения просто не будет работать. Поэтому необходима мощная спутниковая группировка, а четверка российских аппаратов системы "Лиана", с точки зрения авторов, сможет просмотреть одну цель только дважды в сутки с вероятной продолжительностью сеанса 6 – 9 минут.

Исходя из этих данных очевидно, что отечественная система космического наблюдения не может полноценно обеспечить применение ударных сил флота. Интересно, что авторы имеют в виду не только "Цирконы", которые простые смертные еще даже не видели, а и хорошо знакомые "Калибры", казалось бы, уже доказавшие свою эффективность.

Сивков и Калашников считают, что численность спутников системы "Лиана" нужно увеличить на порядок, и только тогда будет возможно нормальное целеуказание. Однако в данный момент, средства разведки финансируются плохо, поэтому, как саркастически отмечают авторы статьи, целеуказание "Цирконов" и "Калибров" будут осуществлять священники главного храма ВС России.

"Лиана" должна заменить на орбите еще советскую систему морской космической разведки и целеуказания "Легенда". Пока запущены не все спутники. Российские военные очень рассчитывают на новые аппараты "Пион-НКС" и "Лотос-С".

Как сообщал в марте этого года RT, в состав "Лианы" должны входить два "Лотоса-С" и два "Пиона-НКС". При этом известно, что "Лотосов" было запущено три.

В беседе с изданием заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов тогда заявил, что на сегодняшний день такого количества спутников для российских военных вполне достаточно. У Сивкова и Калашникова точка зрения совершенно иная.

В период с 1970-го по 1988 год СССР запустил в космос более 30 спутников-разведчиков с ядерными силовыми установками малой мощности для обеспечения работы системы "Легенда". Могут ли ту же самую работу делать четыре спутника, пусть даже более современные, – большой вопрос.

Если говорить об общей статистике, то на орбите более 830 спутников США, второе место за Китаем – более 280, и третье за Россией – порядка 150. Американцы на данный момент обладают колоссальным преимуществом по количеству спутников, в том числе, выполняющих функцию целеуказания.

Александр ИЛЬИН

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