Теперь официально: российские подлодки и корабли вооружат "Цирконами"

Теперь официально: российские подлодки и корабли вооружат "Цирконами"
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru (CC BY 4.0)
Ракеты получат субмарины "Ясень-М" и фрегаты проекта 22350

Атомные подлодки и фрегаты проекта 22350, заложенные на "Севмаше" 20 июля прошлого года, будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Речь идет о субмаринах проекта 885М "Ясень-М" – "Воронеж" и Владивосток", а также фрегатах "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев".

На сегодняшний день это самые современные многоцелевые атомные подлодки и фрегаты на вооружении ВМФ РФ. Из-за сложностей с силовыми установками, которые ранее производились на Украине, в составе флота пока всего два фрегата проекта 22350 – "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Не все гладко и с подлодками "Ясень-М", которые должны заменить "Щуку-Б". Сейчас на Северном флоте служит лишь одна лодка "Северодвинск", а "Казань" улучшенного проекта "Ясень-М" пока так и не вошла в состав флота и находится на заводских ходовых испытаниях.

Ранее журнал "Военно-промышленный курьер" поставил под сомнение точность ракет "Циркон", так как Россия не располагает достаточной спутниковой группировкой.

Александр ИЛЬИН

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