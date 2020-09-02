В США возмутились проигрышем альянса в небе

Россия оконфузила НАТО как минимум два раза за последнюю неделю. Первый раз, когда Су-27 перехватил B-52 над Черным морем, второй раз, когда российский истребитель преследовал американский бомбардировщик над Балтикой и по данным альянса, какое-то время находился в воздушном пространстве Дании. После того, как им на перехват вылетели F-16, Су-27 вернулся в международное воздушное пространство.

Американское издание республиканцев Washington Examiner называет обе ситуации "экстраординарным провалом" НАТО. Получается, что суверенное воздушное пространство союзника США по НАТО было безнаказанно нарушено.

Журналисты ехидно припоминают слова командующего авиацией союзников НАТО генерала Джеффа Харригана о бдительности и готовности обеспечивать безопасность воздушного пространства НАТО в режиме 24 часа в сутки. "Русские Харриган делает такое заявление, если он не соответствует действительности?", – вопрошает Washington Examiner.

Су-27 должен был быть отслежен радарами НАТО еще на взлете, а истребители Дании были обязаны находиться в небе, когда приближался "Фланкер". У ВВС Польши также есть эскадрилья МиГ-29 в 65 километрах от Калининграда. Почему не подняли эти самолеты?

Кроме того, журналисты недоумевают, как ВВС США отправили B-52H без истребителей в качестве сопровождения. Вполне можно было использовать F-16 с авиабазы ​​Спангдалем в Германии.

Впрочем, Ангелу Меркель Washington Examiner обвиняет в нежелании тратиться на оборону, хоть даже на горючку для истребителей, а также в симпатии России с ее "Северным потоком-2".

Пентагон мог не отправить с B-52H истребители, не желая эскалации, но это ошибка. Получилось только хуже.