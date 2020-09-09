Постановка: в США разоблачили видео сбитого летчика на МиГ-29
Видео русскоговорящего сбитого летчика МиГ-29, которое накануне появилось в интернете, а затем было растиражировано в СМИ, могло быть снято во время учений по спасению пилота. Об этом пишет американский журнал The Drive, авторы которого внимательно отсмотрели ролик.
Первое, на что они обратили внимание, нет никаких обломков, которые могли бы указать на тип самолета и причину аварии. Когда летчик показывает в сторону падения истребителя и говорит о дыме, на самом деле, его нет. На пустынном ландшафте нет никаких ориентиров, и совершенно не понятно, где было снято видео. Лицо летчика умышленно закрыто.
Вместе с тем шлем в пятью видимыми отверстиями указывает на то, что это российский летчик – такие используют в ВКС РФ. Вовсе не обязательно, что это кадровый военный, как сообщали западные СМИ, ссылаясь на данные американской разведки, в Ливии на стороне маршала Хафтара воюют летчики из российской ЧВК. Еще в мае стало известно о переброске в Ливию МиГ-29 и Су-24, после того как турецкие беспилотники доставили немало хлопот Ливийской национальной армии.
Как пишет The Drive, на видео нет доказательств, что самолет был действительно сбит. Однако теоретически это могло произойти, так стороны конфликта развернули как по всей стране довольно простые средства ПВО, которых может быть вполне достаточно, чтбы сбить самолет на небольшой высоте.
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