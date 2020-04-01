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В Испании COVID-19 заболели более 100 тысяч человек

Эпидемия коронавируса в Испании достигла пика

В Испании за прошедшие сутки количество заболевших COVID-19  выросло до рекордных чисел. Умерли еще 864 человека. Общее количество смертей – 9053. Инфицированы 102136 человек, пишет El País со ссылкой на данные испанского Минздрава. 

Ранее сообщалось, что из-за массового распространения вируса в стране ввели запрет на похороны. 

Рина КРАСНОВА

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