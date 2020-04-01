Эпидемия коронавируса в Испании достигла пика

В Испании за прошедшие сутки количество заболевших COVID-19 выросло до рекордных чисел. Умерли еще 864 человека. Общее количество смертей – 9053. Инфицированы 102136 человек, пишет El País со ссылкой на данные испанского Минздрава.

Ранее сообщалось, что из-за массового распространения вируса в стране ввели запрет на похороны.