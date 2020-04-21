Коронавирус

В мегаполисе готовятся усилить меры безопасности по примеру Москвы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил введение в Северной столице пропускного режима. На заседании правительства города он заявил, что это самый жесткий сценарий из тех, которые прорабатываются. А будет ли он реализован, зависит от ситуации.

"Если будем соблюдать режим самоизоляции, то пройдем этот пик с минимальными потерями", – цитирует Беглова "Интерфакс".

В начале апреля губернатор заявлял, что город закрывать не будут, жители смогут по-прежнему спокойно передвигаться по городу и ездить на дачи, однако нарушителей карантина при этом ждут жесткие меры. Но уже тогда он допустил ужесточение мер, если количество зараженных вырастет. Сейчас в городе не работают кафе, рестораны, магазины, за исключением продуктовых.

На 21 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 127 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: в Москве – 3083, а в Московской области 718. Стоит отметить, что в столице сделали намного больше тестов, и у большой части носителей COVID-19 заболевание проходит без видимых симптомов.