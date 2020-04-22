Делать прогнозы о пике заболеваемости пока рано

Несмотря на стремительное распространение коронавируса, мир пока находится лишь на ранней стадии пандемии. Именно поэтому предположить, как ситуация будет развиваться дальше, пока нельзя. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Делать прогнозы относительно того, где и когда вспышка коронавируса достигнет пика, рано. Также нельзя предсказать вторую волну COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА "Новости". По словам Вуйнович, сейчас важно сосредоточиться на борьбе с вирусом.

Представитель ВОЗ также добавила, что замедлить распространение инфекции поможет лишь соблюдение введенных ограничений.

Тем не менее вирус меняется и в каждой стране проявляется по-разному, приводит слова эксперта "Вечерняя Москва". Кроме того, вакцины против COVID-19 пока еще нет, напомнила Вуйнович.

Ранее свой прогноз о пике пандемии в России сделал доктор Мясников. По его мнению, наибольшее число зараженных будет в мае, затем инфекция пойдет на спад.