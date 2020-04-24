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Российский регион продлит ограничения из-за пандемии до конца мая

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Нарушителей будут штрафовать

В Псковской области продлят ограничения, которые были введены до 30 апреля, в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников.

Так, до конца мая в регионе останется запрет на проведение массовых мероприятий. Все общественные заведения будут закрыты как минимум до середины месяца. Также продлятся ограничения на передвижение из одного населенного пункта в другой, сообщает пресс-центр региона.

По словам Ведерникова, это связано с предполагаемым пиком заболеваемости на майские праздники. Губернатор отметил, что в ближайшие недели власти ужесточат контроль по соблюдению режима самоизоляции, а его нарушителей будут штрафовать.

Глава региона также пообещал смягчить ограничения после 15 мая, если уровень самоизоляции в Псковской области будет высоким, а количество зараженных уменьшится.

Карина СИРАЗОВА

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