Нарушителей будут штрафовать

В Псковской области продлят ограничения, которые были введены до 30 апреля, в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников.

Так, до конца мая в регионе останется запрет на проведение массовых мероприятий. Все общественные заведения будут закрыты как минимум до середины месяца. Также продлятся ограничения на передвижение из одного населенного пункта в другой, сообщает пресс-центр региона.

По словам Ведерникова, это связано с предполагаемым пиком заболеваемости на майские праздники. Губернатор отметил, что в ближайшие недели власти ужесточат контроль по соблюдению режима самоизоляции, а его нарушителей будут штрафовать.

Глава региона также пообещал смягчить ограничения после 15 мая, если уровень самоизоляции в Псковской области будет высоким, а количество зараженных уменьшится.