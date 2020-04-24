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В России от коронавируса умирают все больше молодых

В России от коронавируса умирают все больше молодых
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Количество подхвативших инфекцию за неделю в РФ выросло более чем в два раза

В России продолжают фиксировать смертельные случаи от COVID-19 у молодых пациентов. При этом 22% жертв инфекции приходится на людей в возрасте от 50 до 64 лет. О течение эпидемии за последние семь дней сегодня говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

"Печальная статистика сегодня такова, что в возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло четыре человека, в возрасте от 30 до 49 лет – 90 человек и в возрасте от 50 до 64 лет умерло 138 человек", – цитирует РИА "Новости" чиновницу.

По ее данным, некоторые погибшие не контактировали с россиянами, вернувшимися из-за границы или с членами семей, в которых был очаг заболевания. Таким образом, указала Голикова, люди подцепили инфекцию на улице, а значит, распространение вируса продолжается.

Она с сожалением отметила, что за прошедшую неделю количество заразившихся в России "выросло более чем в два раза, если точнее, в 2,1 раза", пишет издание "ФедералПресс".

По последним данным оперштаба, в РФ выявлено 68 622 случаев заражения коронавирусом, умерло 615 человек, выздоровели 5 568 пациентов. Наша страна находится среди лидеров по сделанным тестам – 2,55 млн.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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