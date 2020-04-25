Коронавирус

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Разъяренные украинцы атаковали закрытый из-за коронавируса рынок

Десятки людей отказались покидать торговую площадь

На Украине – очередной скандал из-за коронавируса. Разъяренные жители страны отказываются покидать продуктовый рынок, который закрыли из-за карантина. По словам жителей города Каменское, их не предупредили об остановке работы торговой точки. 

Один из свидетелей заверил, что торговцы заплатили положенный налог за оренду места – 1000 гривен – а буквально через час предпринимателей попросили покинуть территорию рынка. 

"Обозреватель" уточняет, что в разборки пришлось вмешаться полиции. Стражи порядка силой выводили агрессивных граждан с места торговли. 

Напомним, что в настоящий момент на Украине борются не только с распространением коронавируса, но и с лесными пожарами, последствия которых отразились на всей стране. На территории Чернобыльской зоны тлеют торфяники, и люди массово отправляются на борьбу со стихией. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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