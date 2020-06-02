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Ограничения из-за коронавируса в России продлятся до середины 2021 года

Ограничения из-за коронавируса в России продлятся до середины 2021 года
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительство разработало план выхода россиян из самоизоляции

Снять все ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, раньше июля 2021 г. в России не получится. Это признали в правительстве РФ.

Разработанный общенациональный план преодоления экономического кризиса предусматривает три этапа выхода граждан из самоизоляции:

  • На первом, который продлится с июня по сентябрь 2020 г., россияне смогут гулять и заниматься спортом на улице, но максимум по двое и соблюдая дистанцию с другими занимающимися не менее 5 м. Будут открыты магазины и сфера услуг при условии небольшого количества посетителей.
  • На втором этапе с октября 2020 г. по июнь 2021 г. откроются крупные торговые залы и отдельные образовательные организации.
  • На третьем этапе – с июля по декабрь 2021 г. – магазины, учебные организации, в том числе школы и вузы, рестораны, гостиницы заработают без ограничений. Но гражданам будет рекомендовано сохранять социальную дистанцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.   

Что касается экономических показателей, то в кабмине ставят задачу к концу 2021 г. добиться повышения доходов граждан на 2,5%, сокращения безработицы до уровня не выше 5%, роста экономики и повышения товарооборота.

Ожидается, что во вторник, 2 июня, премьер Михаил Мишустин представит разработанный план выхода из кризиса, включая этапы отмены режима самоизоляции граждан, президенту Владимиру Путину. Ранее эксперты уже рассказали, какими путями могут быть достигнуты целевые показатели.

Николай ВИКТОРОВ

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