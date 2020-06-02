Правительство разработало план выхода россиян из самоизоляции

Снять все ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, раньше июля 2021 г. в России не получится. Это признали в правительстве РФ.

Разработанный общенациональный план преодоления экономического кризиса предусматривает три этапа выхода граждан из самоизоляции :

На первом, который продлится с июня по сентябрь 2020 г., россияне смогут гулять и заниматься спортом на улице, но максимум по двое и соблюдая дистанцию с другими занимающимися не менее 5 м. Будут открыты магазины и сфера услуг при условии небольшого количества посетителей.

На втором этапе с октября 2020 г. по июнь 2021 г. откроются крупные торговые залы и отдельные образовательные организации.

На третьем этапе – с июля по декабрь 2021 г. – магазины, учебные организации, в том числе школы и вузы, рестораны, гостиницы заработают без ограничений. Но гражданам будет рекомендовано сохранять социальную дистанцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Что касается экономических показателей, то в кабмине ставят задачу к концу 2021 г. добиться повышения доходов граждан на 2,5%, сокращения безработицы до уровня не выше 5%, роста экономики и повышения товарооборота.

Ожидается, что во вторник, 2 июня, премьер Михаил Мишустин представит разработанный план выхода из кризиса, включая этапы отмены режима самоизоляции граждан, президенту Владимиру Путину. Ранее эксперты уже рассказали, какими путями могут быть достигнуты целевые показатели.