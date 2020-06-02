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Снять все ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, раньше июля 2021 г. в России не получится. Это признали в правительстве РФ.
Разработанный общенациональный план преодоления экономического кризиса предусматривает три этапа выхода граждан из самоизоляции:
Что касается экономических показателей, то в кабмине ставят задачу к концу 2021 г. добиться повышения доходов граждан на 2,5%, сокращения безработицы до уровня не выше 5%, роста экономики и повышения товарооборота.
Ожидается, что во вторник, 2 июня, премьер Михаил Мишустин представит разработанный план выхода из кризиса, включая этапы отмены режима самоизоляции граждан, президенту Владимиру Путину. Ранее эксперты уже рассказали, какими путями могут быть достигнуты целевые показатели.
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