Шопингу за границей пришел конец

Российская таможня оперативно получает сведения о дорогостоящих покупках граждан за рубежом

Встреча со строгими таможенниками стала неприятным сюрпризом для многих россиян, возвращающихся в последнее время из заграничного путешествия. После приземления и штампа в паспорте о прибытии на родную землю некоторые граждане вместо объятий родственников попадали в куда менее приятные объятия контрольных служб.

Порой это выглядит мистически: из потока пассажиров таможенники вылавливают именно тех, в чьих чемоданах новые шубы или на запястье - новый дорогой хронометр. Однако объяснение этому простое: наконец-то заработал канал обмена данными между российскими и зарубежными правоохранительными и другими службами, сообщают "Ведомости".

В частности, системы tax free сливают всю информацию об операциях налоговикам, а те, в свою очередь, таможенникам. Последним остается только ждать, оформит ли россиянин с таким-то именем, такими-то паспортными данными и возвращающийся таким-то рейсом таможенную декларацию честно или утаит от родного государства сведения, чтобы не платить пошлину. И в последнем случае берут мошенников тепленькими прямо в аэропорту.

Есть и другой канал получения сведений - по обмену между правоохранителями разных стран. Это происходит в случае покупок антиквариата, дорогих украшений. Так что провезти на пальце новое колечко с крупным бриллиантиком незамеченным уже не удастся - таможенники точно знают, что ищут, отмечает URA.RU, и отсутствие бирки в заблуждение их уже не вводит.

По словам представителя ФТС, только с декабря 2017 г., когда процесс обмена информацией с другими странами пошел в полном объеме, было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды известных марок на общую сумму около 200 млн рублей. Среди нарушителей оказалось немало публичных лиц.

Напомним, по "зеленому коридору", то есть без заполнения декларации в Россию можно привезти покупки стоимостью не более €10 тысяч. За покупки свыше этой суммы необходимо платить пошлину 30%. Нарушителям - штраф с конфискацией вещей и даже уголовное дело.

Всего у РФ с другими странами заключено 296 международных договоров и меморандумов о таможенном сотрудничестве. Неохваченных мест для укромного шопинга практически не осталось.

