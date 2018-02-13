Для онлайн-шопинга понадобится ИНН
Власти собираются ужесточить правила трансграничной интернет-торговли. В будущем доставлять товары покупателям смогут только те компании, которые получили статус уполномоченного оператора в этой сфере. С подобным предложением выступило Министерство финансов РФ.
В положении об уполномоченном операторе говорится, что такой статус сможет получить компания, которая не менее двух лет находится в реестре таможенных представителей, обладает опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставила обеспечение в размере €1,5 миллиона. Оператор также должен иметь информационную систему для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках. Если данные о получателях будут недостоверными, компанию лишат заветного статуса, сообщает "КоммерсантЪ".
В рамках тестирования покупателям, заказавшим доставку из зарубежного интернет-магазина "Почтой России", придется заранее указывать ИНН, а в случае его отсутствия – паспортные данные и год рождения. Сейчас при получении регистрируемой посылки на почте достаточно показать паспорт.
Эксперимент по введению подобного правила стартует 15 мая и продлится до конца этого года. В нем примут участие курьерские компании, а также "Почта России". Эксперимент распространяется только на товары, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза – €1 тыс. (с января будущего года эта сумма уменьшится вдвое). К тому же правила коснутся пока не всех зарубежных интернет-магазинов, а только некоторых (их названия не уточняются).
В Минфине говорят, что эксперимент не приведет к сокращению участников рынка международной интернет-торговли. Предложение финансового ведомства поддержала Федеральная таможенная служба. Она также принимает участие в разработке новых правил.
"По аналогии с уполномоченными экономическими операторами в ЕАЭС такую же схему нужно внедрить и для интернет-торговли. Это даст новые возможности для бизнеса и будет удобно для наших граждан", - заявил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Эксперты с настороженностью относятся к революционному новшеству. "Эксперимент позволяет убить двух зайцев – снять с ФТС львиную долю нагрузки при администрировании и повысить уровень дисциплины при декларировании товаров", – отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
В DHL Express беспокоятся из-за того, что за одну ошибку при декларировании товаров компании могут запретить вести деятельность. Но это неправильно, потому что такие накладки могут возникать у каждого брокера. Это не результат злого умысла, а элементарная техническая погрешность, заявил вице-президент компании по операционной деятельности в России Юрий Шевченко.
Это уже не первое предложение подобного рода. Глава "Почты России" Николай Подгузов прошлой осенью представил механизм автоматизированной уплаты пошлины с товаров из интернет-магазинов на базе AliExpress. Что думает по этому поводу сам AliExpress, неизвестно.
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