США может выйти на первое место по добыче черного золота

К концу этого года американцы имеют все шансы обогнать Россию и Саудовскую Аравию в нефтяной гонке. Пока страны ОПЕК+ сокращают производство, США полным ходом наращивают темпы. Поэтому смена лидера не за горами. Такой прогноз содержится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).



Всего за три месяца – с ноября 2017-го по январь 2018-го – добыча нефти в США выросла на "колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию". "А к концу этого года США могут обогнать Россию и таким образом стать глобальным лидером в производстве нефти", – говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Конкретных цифр в прогнозе не содержится. Поэтому в оценках могут быть разночтения. В прошлом месяце МЭА писало о том, что сланцевая добыча в США по итогам года составит 10,4 млн баррелей в сутки. Между тем Центральное диспетчерское управление ТЭК РФ сообщало, что суточная добыча нефти в нашей стране в январе составила 10,9 млн баррелей. До конца года она едва ли заметно опустится, так что американцы перегнать нас не смогут.

С другой стороны, есть подозрения, что США уже обошли Саудовскую Аравию. По данным ОПЕК, в январе этого года аравийцы извлекали из-под земли 9,977 млн баррелей в сутки. В то же время Управление энергетической информации США опубликовало итоговые данные за ноябрь прошлого года – 10 млн баррелей в сутки. Предварительная оценка за декабрь составила 10,1 млн баррелей, за январь – 10,2 млн баррелей.

В документе МЭА отмечается, что сейчас ситуация напоминает времена первой сланцевой волны в США, когда в условиях высоких цен на черное золото сланцевое производство росло сумасшедшими темпами. Это заставило ведущих нефтепроизводителей в 2014 г. сменить тактику, чтобы попытаться задавить опасного конкурента в лице Соединенных Штатов.

Эксперты в своем отчете рассуждают о влиянии сделки ОПЕК+ на снижение коммерческих запасов нефти в мире. Благодаря сокращению нефтедобычи всего лишь за год излишки запасов стран Организации экономического сотрудничества и развития снизились в пять раз – с 264 млн баррелей до 52 млн баррелей. Это позволило существенно повысить цены на нефть, но при этом создало предпосылки для сланцевой волны.

По оценкам МАГАТЭ, к концу года мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, до 99,2 млн баррелей. При этом предложение будет расти быстрее – на 1,8 млн баррелей в сутки. Это приведет к тому, что рынок опять будет расбалансирован.

Такие прогнозы всерьез насторожили инвесторов. На сегодняшних торгах североморская нефтяная смесь марки Brent подешевела на 0,9%, до $61,91 за баррель. Цена нефти WTI упала на 1,15%, до $58,38 за баррель. Brent тем самым преодолела психологически важную отметку в $62 и теперь может начать стремительное падение.