Взлет цен прекратится
К концу этого года индекс роста потребительских цен
останется на низком уровне. Это значит, что цены на продукты повседневного
спроса в отечественных магазинах практически не изменятся. Прошлогодний рекорд
(2,5%) повторить вряд ли удастся, но результат все равно обещает быть очень
приличным.
Согласно прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2018 г. составит "несколько ниже 4%". Этого удастся достичь в основном благодаря стабильному курсу национальной валюты.
"В ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой динамике. Рост цен на непродовольственные товары и услуги останется невысоким", – говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по динамике потребительских цен за февраль.
В начале этого года цены росли слишком быстро. Поэтому во втором квартале годовая инфляция замедлится. В конечном счете, если не произойдет никаких экономических катаклизмов, индекс роста цен вырулит к плановому показателю 4%.
По сравнению с прошлым годом инфляция окажется выше примерно в полтора раза. Это произойдет оттого, что российская экономика растет, а значит, и увеличивается внутренний спрос на товары и услуги, что приводит к некоторому повышению цен. Кроме того, Банк России перешел от умеренно-жесткой к нейтральной кредитно-денежной политике. Это необходимо для того, чтобы еще больше подстегнуть экономический рост.
Прошлогодняя низкая инфляция прибавила россиянам оптимизма. В 2017 г. инфляционные ожидания жителей нашей страны, по данным Росстата, снизились до 10%. Это означает, что граждане предполагали рост цен по итогам года примерно на этот показатель. Чем выше данное значение, тем больше люди опасаются за завтрашний день. Специалисты отмечают, что прошлогодний уровень инфляционных ожиданий стал самым низким за последние семь лет. То есть у россиян появилась уверенность в будущем.
В том, что в 2018 г. цены вырастут не более чем на 4%, уверен не только Центробанк, но и министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Между тем в РАНХиГС говорят, что такой прогноз не соответствует действительности: правительство немного хитрит с методикой подсчета, чтобы в итоге вышел низкий показатель инфляции.
В первую очередь, показатели искусственно занижают за счет того, что в состав потребительской корзины "стараются поместить туда максимум товаров и услуг, которые дорожают медленно". "Например, соль каменную, пальто мужское зимнее на вате и так далее. Понятно, что большинство граждан не используют этот вид одежды, но в расчет инфляции он входит", - заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, цитирует "Регнум".
Эксперт признал, что "создать методику, которая бы приблизила официальную инфляцию к реальной, на практике весьма трудно, поскольку очень сложно формализовать (да и еще и в масштабах всей страны) потребительскую корзину".
Ранее, в декабре страна президент РФ Владимир Путин сказал, что наша страна добилась минимальной инфляции за всю свою историю. И при этом отметил заслуги Центробанка и правительства, напоминает РИА ФАН.
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