Европа захлебнулась в потоке российского зерна

Прогнозы на следующий сезон еще более печальные для ЕС

Производители зерна в Европе серьезно обеспокоены. Их вытесняет с мировых рынков Россия. И дело не только в том, что на ее обширных территориях можно выращивать много пшеницы. Существенное конкурентное преимущество экспортерам дает слабый рубль.

Сильнее всего страдает Франция, которая является крупнейшим производителем зерна в ЕС. К примеру, в прошлом году она смогла договориться с Египтом лишь об одной поставке зерна объемом в 60 тыс. тонн. Тогда как основную долю потребностей Страны пирамид закрыла Россия – ее доля зернового экспорта в Египет составила 79%, пишет Bloomberg.

На следующий год запасы пшеницы в России должны еще вырасти – по подсчетам аналитического центра "СовЭкон", объем закромов должен увеличится вдвое, до рекордных 20,6 млн тонн. Поэтому она сможет торговать по прежним ценам или даже дешевле. Французы же себе такого позволить не смогут – евро и так слишком дорогой по отношению к доллару, и снижать цены – это работать себе в убыток.

"Если цены на российское зерно вновь упадут, а наша конкурентоспособность на марокканском и западноафриканском рынках снизится, то тогда агентству FranceAgriMer будет очень тяжело достичь заявленных показателей", – считает консультант компании Agritel Александр Буа. По его мнению, тот факт, что сейчас французские цены ниже российских на $4 за тонну, ситуацию не спасет. Для того чтобы получить преимущество на зерновом рынке, "вилка" должна увеличиться еще на $3-4 за тонну. Только это гарантирует европейским аграриям возможность заполучить долю мирового экспорта. Но в России, похоже, иные планы.