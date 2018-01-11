Россияне останутся без картошки

Любимый овощ наших соотечественников может исчезнуть с прилавков

Картофель может внезапно стать экзотикой на столах россиян. Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой подвела итоги процесса импортозамещения плодово-овощной продукции за период с 2015 по 2017 год.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 2016, за последние 10 лет посевная площадь под картофель в хозяйствах населения сократилась в 1,7 раза, а число хозяйств населения уменьшилось с 20,2 до 18,7 млн единиц. Вкусный любимец россиян может стать дефицитом.

"По оценке Минсельхоза России, самообеспеченность страны картофелем в 2017 г. составит 90,7% при установленном Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации пороговом значении - не менее 95%. Это на 7 процентных пункта ниже уровня 2016 г. (в 2015 г. - 105,1%, в 2016 г. - 97,7%)", - рассказал аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.



Он добавил, что объемы производства плодово-овощной продукции в 2015-2016 гг. выросли, а импорт по основным видам овощей и фруктов снизился. Так, импорт свежих овощей уменьшился в 2015-2016 гг. в 1,8 раза, фруктов - на 13,8%.

Отдельная проблема заключается в неразвитости инфраструктуры для современного хранения, логистики и доработки продукции сельского хозяйства. В России не хватает картофелехранилищ, и только два завода выпускают машины для очистки и мойки овощей и погрузчиков для заполнения хранилищ картофелем, луком и морковью.

Ранее специалисты из Института конъюнктуры аграрного рынка предсказали резкое повышение цен на картофель в первые шесть месяцев 2018 г., напоминает "Экспресс-газета". Его урожай в ушедшем году был почти на 5% ниже, чем в 2016-м.