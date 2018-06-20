"Восточный поворот" нашей страны оказался движением на месте

Надеждам на то, что КНР сможет заменить России Запад в качестве стратегического экономического партнера и инвестора, похоже, сбыться не суждено. Попытки переориентации внешней экономической политики России на Поднебесную, закончились ничем. Все то же самое можно отнести и к ближайшим экономическим партнерам РФ, входящим в Евразийский экономический союз. Китай, в свойственной ему манере, лишь использовал их в собственных интересах, так и не предложив ни масштабных бизнес-проектов, ни серьезных финансовых займов.

То, что проект "Восточного поворота" на постсоветском пространстве провалился, следует из данных июньского "Мониторинга" Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) .

На первый взгляд, "Мониторинг" начинается довольно оптимистично. По данным РАНХиГ, в 2017 г. экспорт из стран ЕАЭС в Китай вырос на 37% – до $45,3 млрд, почти достигнув докризисного уровня.

Однако при более детальном рассмотрении видно, что радоваться здесь нечему. Практически весь возросший экспорт носит исключительно сырьевой характер. Так, 47,3% всех поставок приходится на сырую нефть и только 5,8% – на нефтепродукты. В общей сложности, топливно-энергетический экспорт составляет 57,6% от всех поставок товаров в Китай.

То, что не является топливом, в китайском экспорте России и ее партнеров по ЕАЭС, к разряду высокотехнологичной продукции также не относится. 7,1% приходится на продажу лесоматериалов, треть из которых – это необработанная древесина, или так называемый кругляк.

Еще 6% – это экспорт меди, половина которого приходится не на сам металл и его сплавы, а на медную руду и концентрат.

Единственной продукцией с высоким уровнем передела, экспортируемой в Китай, являются авиадвигатели и газовые турбины. В 2017 г. этот сектор составил 2,7% от общего экспорта.

Что же Россия и ее партнеры получали из Китая взамен?

По данным "Мониторинга", 10,8% всего китайского импорта - это "аппаратура связи и части к ней", что в переводе на простой язык означает: сотовые телефонные аппараты. Еще 6,2% – это "вычислительные машины для автоматической обработки информации" (компьютеры). Далее следуют бытовая техника, игрушки, обувь, запчасти к электронике (от 1,3% до 2,2% по каждой категории).

Не надо быть экспертом, чтобы понять, что пресловутый "Восточный поворот" обернулся банальным проеданием природных ресурсов, по схеме – потребительские товары в обмен на сырье, только в более крупных масштабах.

Не менее печален и главный вывод из всей этой истории, сводящийся к тому, что Китай не намерен решать с Россией и ее партнерами по ЕАЭС какие-то ни было стратегические задачи на равноправных началах. Пекин видит в них поставщиков сырья, с которыми не о чем больше говорить, кроме как об оптовых скидках на лес, руду, или нефть.

"Китай не покупает у нас несырьевые товары просто потому, что мы их не особо производим на экспорт, – пояснил "Утру" аналитик ФК "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский. – Я не думаю, что структура экспорта в Китай несырьевых товаров как-то отличается от структуры их экспорта на любой другой рынок. Изменить номенклатуру экспорта у нас шансов нет, ни в Китай, ни в любом другом направлении".

Чтобы изменить структуру экспорта, по словам эксперта, необходимо изменить структуру экономики, а она изменена не будет.

"Перспективы взаимоотношений с Китаем не меняются уже много лет, - отметил Голубовский. – В части инвестиций Запад он нам также не заменит. Китай и дальше будет покупать у нас сырье, продавая в ответ свои товары, и инвестируя при этом только в сырьевые активы. Ему так удобно, а остальное его не волнует".

