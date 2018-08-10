Иностранные инвесторы готовы ворваться в Россию

Главное, дождаться отмены санкций

Инвестиционный потенциал России недооценен. К такому выводу пришел представитель компании BCS Global Луис Саенс. По его мнению, то, как страна справляется с санкциями, прекрасно ее характеризует.

Программа импортозамещения, господдержка ряда отраслей, к примеру, военпрома открыли возможности для экономического роста. Теперь главное – получить доступ к мировому рынку, который откроется после отмены санкций, высказывается эксперт на страницах International Investment. Он указывает и на еще один плюс – дешевый рубль делает российские товары более конкурентоспособными.

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Между тем многое еще придется сделать, в частности, приложить усилия для привлечения международных корпораций в качестве инструмента финансирования и реализации продукции.

"Движение от экспорта сырья к экспорту продуктов потребления потребует иностранных инвестиций, чтобы довести эти продукты до стандартов, принятых на развитых рынках", – полагает Саенс.

По его мнению, российские власти уже сейчас должны начать интенсивную международную пиар-кампанию, обращая внимание иностранных инвесторов на преимущества РФ – образованных и квалифицированных специалистов и низкую по западным меркам, то есть конкурентоспособную зарплату. И тогда после отмены санкций в России случится настоящий инвестиционный бум.