Приметы на 11 августа: что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца
Уборку и стирку лучше перенести на другой день
По православному календарю 11.08.2020 празднуют Рождество Николая Чудотворца. Святитель очень почитается среди верующих, ему молятся о здравии благополучии.
Что нельзя делать 11 августа
- В этот день нельзя заниматься шитьем, вышиванием. Любую работу, которая будет связана с завязыванием узлов, лучше перенести на другой день. Иначе можно навлечь на себя неудачи.
- Не стоит спорить и вступать в конфликты. Это может испортить и без того плохие отношения.
- Работу в огороде в этот день лучше отложить.
- Стирку и уборку проведите в другой день. Согласно народным приметам, наведение чистоты в этот день может привести к финансовым проблемам.
Что можно делать 11 августа
- Этот день отлично подойдет для того, чтобы помириться с тем, с кем вы давно в ссоре.
- Также нужно помолиться Николаю Чудотворцу, сходить в церковь. Лучше, если вы сделаете это вместе со своей семьей.
- Нужно постараться провести день в гармонии с собой и настроиться на позитивный лад. Можно посвятить время духовному развитию.
- Также можно заниматься благотворительностью: помочь нуждающимся, пожертвовать деньги.
Народные приметы на 11 августа
- Если утро выдалось теплым, тогда и начало осени порадует хорошей погодой.
- Густой туман в течение всего дня – ждите богатый урожай зерновых.
- Если в августе тепло и много дождей – к хорошему урожаю грибов.
- Обилие ягод и орехов в лесу говорит о том, что зима будет холодной.
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