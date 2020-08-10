Приметы на 11 августа: что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца

Приметы на 11 августа: что можно и нельзя делать в день Рождества Николая Чудотворца
Фото: pixabay.com
Уборку и стирку лучше перенести на другой день

По православному календарю 11.08.2020 празднуют Рождество Николая Чудотворца. Святитель очень почитается среди верующих, ему молятся о здравии благополучии. 

Что нельзя делать 11 августа

  • В этот день нельзя заниматься шитьем, вышиванием. Любую работу, которая будет связана с завязыванием узлов, лучше перенести на другой день. Иначе можно навлечь на себя неудачи. 
  • Не стоит спорить и вступать в конфликты. Это может испортить и без того плохие отношения. 
  • Работу в огороде в этот день лучше отложить. 
  • Стирку и уборку проведите в другой день. Согласно народным приметам, наведение чистоты в этот день может привести к финансовым проблемам. 


Что можно делать 11 августа 

  • Этот день отлично подойдет для того, чтобы помириться с тем, с кем вы давно в ссоре. 
  • Также нужно помолиться Николаю Чудотворцу, сходить в церковь. Лучше, если вы сделаете это вместе со своей семьей. 
  • Нужно постараться провести день в гармонии с собой и настроиться на позитивный лад. Можно посвятить время духовному развитию. 
  • Также можно заниматься благотворительностью: помочь нуждающимся, пожертвовать деньги. 


Народные приметы на 11 августа

  • Если утро выдалось теплым, тогда и начало осени порадует хорошей погодой.
  • Густой туман в течение всего дня – ждите богатый урожай зерновых.
  • Если в августе тепло и много дождей – к хорошему урожаю грибов. 
  • Обилие ягод и орехов в лесу говорит о том, что зима будет холодной.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август.

Юлия МИХАЙЛОВА

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