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Апокалипсис будет: обнародован прогноз глобальной катастрофы

Кадр из фильма "2012"
Под воду уйдут огромные территории

Через 50 лет глобальные изменения климата приведут к серьезным переменам на нашей планете.

Ученые из США, Канады и Шри-Ланки создали модель на основе прогноза о ежегодном повышении среднегодовой температуры на 3 градуса. В результате такого потепления ледники на полюсах Земли растают, уровень Мирового океана поднимется и огромные территории окажутся затопленными, сообщается в представленном учеными докладе.  

Пока исследователи сделали прогноз только для США, в дальнейшем они планируют изучить влияние глобального потепления на всю нашу планету, отмечает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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