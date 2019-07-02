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Эффективно и безопасно: найдено натуральное средство от пота

Фото: www.globallookpress.com
Дезодорант можно заменить отваром

С неловкой проблемой неприятного запаха и следов от пота можно справиться с помощью природного средства. Врачи рекомендуют делать отвар из ромашки и соды – он безопасен, эффективен и прост в приготовлении.

Для изготовления натурального дезодоранта потребует 60 г цветков ромашки, 2 литра воды и несколько ложек соды. Смесь нужно интенсивно перемешать, а затем натереть проблемные места. Врачи заявляют, что уже после одного использования кожа становится сухой и приятно пахнет, – пишет VistaNews.

Это народное средство начали применять еще в начале 19 века, но тогда для устранения запаха использовались цинк, формальдегид и бикарбонат натрия. Эти вредные ингредиенты до сих пор можно встретить в покупных дезодорантах. Особенно опасен хлоргидрад алюминия. Данное соединение осаждается внутри потовых желез, блокируя их работу. Еще 20 лет назад учеными было доказано, что применение таких дезодорантов ведет к анемии, болезни костей и даже слабоумию. 

Дарья ПЕТРОВА
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