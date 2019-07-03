Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лучшее средство: перец и кофе приведут кожу в порядок

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОчистить и защитить: найден способ привести кишечник в порядок
Обычные ингредиенты помогут справиться с целлюлитом

После 25 лет на поверхности кожи могут появится неприятные бугорки из-за неправильно питания, отсутствия спорта и сидячей работы. Они не только некрасиво выглядят, но и наносят вред здоровью, так как нарушают кровообращение. Справиться с целлюлитом можно с помощью красного перца и молотого кофе.

В этих ингредиентах содержатся капсаицин, витамин В, С и медь –  они способны разогнать метаболизм, стимулируя кровоток, выгоняя лишнюю жидкость, тем самым выравнивая кожу и подтягивая ее. Капсаицин из перемолотого кофе способен улучшать лимфатический отток и микроциркуляцию. Высокая концентрация витамина В и С вернет коже прежний тонус. Медь, содержащаяся в красном молотом перце, проникает в глубокие слои кожи и воздействует на жировую клетчатку.

Специалисты рекомендуют использовать скраб из молотого кофе и красного перца, смешав два этих ингредиента с растительным маслом. Массировать проблемные зоны необходимо регулярно, не менее 2 раз в неделю, – пишет VistaNews.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Сэкономили: Москва отказалась платить за отсутствие в ПАСЕ

Проблему долга еще предстоит урегулировать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей