Лучшее средство: перец и кофе приведут кожу в порядок

Обычные ингредиенты помогут справиться с целлюлитом

После 25 лет на поверхности кожи могут появится неприятные бугорки из-за неправильно питания, отсутствия спорта и сидячей работы. Они не только некрасиво выглядят, но и наносят вред здоровью, так как нарушают кровообращение. Справиться с целлюлитом можно с помощью красного перца и молотого кофе.

В этих ингредиентах содержатся капсаицин, витамин В, С и медь – они способны разогнать метаболизм, стимулируя кровоток, выгоняя лишнюю жидкость, тем самым выравнивая кожу и подтягивая ее. Капсаицин из перемолотого кофе способен улучшать лимфатический отток и микроциркуляцию. Высокая концентрация витамина В и С вернет коже прежний тонус. Медь, содержащаяся в красном молотом перце, проникает в глубокие слои кожи и воздействует на жировую клетчатку.

Специалисты рекомендуют использовать скраб из молотого кофе и красного перца, смешав два этих ингредиента с растительным маслом. Массировать проблемные зоны необходимо регулярно, не менее 2 раз в неделю, – пишет VistaNews.