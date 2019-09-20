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Ванга напророчила: Землю погубит огненный камнепад

Ванга напророчила: Землю погубят осколки кометы
Фото: pixabay.com
До исполнения печального предсказания осталось 2 недели

Комета Чурюмова-Герасименко распадается на части, и для человеческой цивилизации это грозит страшными последствиями. Многие вспомнили о пророчестве Ванги, когда-то рассказавшей о "комете Возмездия": "Восток будет гореть. С неба будут падать горящие камни".

Уфологи, ссылаясь на астрономов, заявляют, что совсем скоро 2 гигантских обломка небесного тела в облаке пыли и газа рухнут на нашу планету. Как сообщает портал Vlad Time, 76 тыс. снимков высокого разрешения, снятых камерой OSIRIS, позволили воссоздать модель поведения кометы и выяснить, что процесс разрушения зашел слишком далеко.

На летящей небесной гостье постоянно происходят оползни, откалывая от ее поверхности огромные куски скальных пород. Совсем скоро, по прогнозам специалистов, она расколется в самой своей тонкой части, которая уже уменьшилась до 10 метров. Гигантские обломки кометы понесутся прямо к Земле.

Образовавшиеся астероиды вместе с более мелкими обломками достигнут земной поверхности 3 октября. По расчетам уфологов, упадут они где-то на Дальнем Востоке или в Китае. Конспирологи предупреждают, что столкновение с болидами не пройдет даром: начнется новая эпоха.

Человечество повторит судьбу динозавров, однако процесс исчезновения цивилизации пройдет гораздо быстрее. Горящие камни посыплются из космоса на головы россиян, а затем сверху добавятся 2 обломка. Впрочем, та же Ванга добавляла, что "Россия спасется и станет сильнее, дракон навсегда ослабеет", вероятно, намекая на то, что основной удар придется по Китаю.

Команда ученых Европейского космического агентства (ESA) действительно рассказала о неизвестном объекте, поднимавшемся с поверхности кометы Чурюмова-Герасименко, однако ни о каком разрушении небесного тела речи не было. 

Валентина МАЙОРОВА
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