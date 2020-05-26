Ученые считают, что еще одной планеты в Солнечной системе нет

В мае появилась информация о том, что в Солнечной системе найдены признаки, указывающие на существование девятой планеты. Однако сейчас международная группа ученых выяснила, что никаких изменений нет, а значит, Нибиру существовать не может.

Ученые подтвердили, что все объекты Солнечной системы расположены так же, как и ранее. Эксперты опровергают, что космические тела образовали какие-либо кластеры, что и считалось доказательством существования девятой планеты.

Исследователи считают, что подобное предположение могло возникнуть из-за оптической иллюзии, так как объекты находятся очень далеко, а рассмотреть их можно только тогда, когда они приближаются к Солнцу, уточняет Conversation.

Еще одну сложность для исследователей представляет высокая плотность звезд, из-за которой объекты трудно различить. Однако ученые сходятся во мнении, что пока говорить о существовании девятой планеты Нибиру не приходится.