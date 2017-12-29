Браудера приговорили к 9 годам тюрьмы
Тверской суд Москвы объявил решение по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в пятницу, 29 декабря.
Британца американского происхождения признали виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.
"По совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - приводит "КоммерсантЪ" слова судьи. Аналогичный приговор вынесен и подельнику Браудера Ивану Черкасову.
Кроме этого, Тверской суд взыскал с Браудера и Черкасова 4,2 млрд руб. неуплаченных налогов.
Единственная оговорка: приговор вынесен заочно. Браудер скрывается от российских правоохранительных органов за границей. Сейчас и он, и Черкасов проживают в Лондоне, и британские власти отказываются их выдавать российскому правосудию.
Ранее, 22 декабря, в ходе прений прокурор просил для Браудера именно такого наказания. Также обвинение настаивало на лишении его права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет, напоминает РИА ФАН.
По данным следствия, в свое время Браудер с сообщником создал в Калмыкии компанию "Дальняя степь", которая на самом деле была пустышкой и занималась скупкой акций "Газпрома" для иностранных бенефициаров. С 1996 по 2005 г. фирма уклонялась от уплаты налогов, а потом была преднамеренно подведена к банкротству.
Дело о "Дальней степи", как и ряде других калмыцких фирм, аффилированных с Hermitage Capital Management, уже попадало в суд, когда юрист фонда Сергей Магнитский обвинялся в уклонении от налога на прибыль в размере 500 млн рублей.
Дело Магнитского было прекращено в связи с его смертью в СИЗО, а Браудер на этой волне смог представить себя на Западе общественным деятелем, подвергшимся гонениям в России по политическим мотивам. На основании его слов в США был принят "закон Магнитского" и создан одноименный список, куда регулярно вносят все новые имена россиян, даже отдаленно не имеющих отношения к судьбе Сергея Магнитского.
В частности, в декабре 2017 г. в "список Магнитского" попал глава Чечни Рамзан Кадыров, после чего ему заблокировали доступ на личную страницу в сеть Instagram.
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