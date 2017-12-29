Жилье военных проиграло холодам
Неполадки начались после старта отопительного сезона. В военных городках участились сбои в подаче воды, электричества и тепла. Например, буквально за несколько дней до Нового года возникли проблемы у жителей военгородка в Вольске из-за аварии в военном училище. На насосной станции "Красный крест" произошла поломка, с которой ремонтники от коммунального предприятия Минобороны не смогли своевременно справиться.
Аналогичная авария произошла в середине декабря в Сызрани. Без воды остался аэродром "Троекуровка" - сломался глубинный насос. Из-за бюрократических проволочек коммунальщикам понадобилось две недели, чтобы устранить последствия поломки. Все это время без водоснабжения жили 250 человек.
Кроме того, за несколько дней до праздников стали известны результаты подготовки коммунальщиков к отопительному сезону в деревне Елизаветинка (Ленобласть). Они оказались неутешительны. Из-за внештатного отключения электросетей остановилась работа насосов в котельной, которая снабжала теплом всю деревню. Пока рабочие чинили поломку, в квартирах жильцов стало почти так же холодно, как и на улице.
Намного хуже приходится жителям крупного офицерского общежития Минобороны в Иваново, которые сидят без газа с августа. Управляющая компания не заменила вовремя ветхие плиты, и газовики ограничили газоснабжение. Жильцы вынуждены были перейти на электрические плитки, что серьезно повысило нагрузку на сеть.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко признал наличие проблем в жилфонде для военнослужащих. По его словам, отвечать за проблемы военных должно Минобороны, чье управление жилфондом весьма низкого уровня.
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