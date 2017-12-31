Мир ждет самый страшный гуманитарный кризис со времен Второй мировой
"Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным", - цитирует The Telegraph государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.
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Министерство международного развития Великобритании анонсировало выделение 21 миллиона долларов дополнительно в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов. Деньги пойдут на обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек, еще девять миллионов будут обеспечены продуктами питания.
В марте уходящего года заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен объявил, что гуманитарный кризис в четырех странах Африки - Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане - стал крупнейшим с момента основания всемирной организации в 1945 году.
"Мы находимся на критическом этапе истории... В настоящий момент более 20 миллионов человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней", - сказал О'Брайен.
Он предупредил, что если международное сообщество проигнорирует происходящее, то миру грозит новая волна беженцев, которая "создаст еще большую нестабильность в целых регионах".
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