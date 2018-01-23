Столичный бизнес выступает за активное участие москвичей в выборах 18 марта

Здоровье
- Олени превратят людей в зомби
- Сладости убивают медленно, но верно
- Новый тест обнаружит восемь видов рака
Мероприятие было посвящено грядущим выборам президента России, которые пройдут менее чем через два месяца. Президент МТПП Владимир Платонов заявил, что по итогам обсуждения вопроса об участии бизнес-сообщества в голосовании на предстоящих президентских выборах достигнуты две договоренности. Во-первых, необходимо призвать предпринимателей принять участие в выборах. Во-вторых, владельцы и руководители организаций и предприятий должны будут "проявить активную гражданскую позицию" и объяснить своим сотрудникам важность голосования за кандидата в президенты.
"Мы призываем всех предпринимателей принять участие в голосовании 18 марта и обеспечить эту возможность всем работникам, используя при этом конституционное право агитировать сограждан за участие в выборах Президента России", - заявил Платонов.
В качестве ответственного гражданина Платонов привел себя самого, так как, по его словам, он еще ни разу не пропустил выборы главы государства. Он подчеркнул, что в таком вопросе недопустимо проявлять равнодушие, поэтому важно агитировать людей участвовать в голосовании.
Участники встречи от МТПП отметили, что голосование нужно сделать удобным для электората. У граждан должна быть возможность отдать свой голос по месту пребывания, и процесс не должен быть слишком затянутым и трудоемким. Кроме того, актив МТПП напомнил о недопустимости агитации за того или иного кандидата и подготовил памятки с информацией о нормах законодательства, которые применяются к агитационной деятельности. С материалами можно ознакомиться на сайте МТПП.
"Война" телеканалов набирает обороты
Украинский дипломат и политолог трезво оценил шансы Незалежной