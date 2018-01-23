Столичный бизнес выступает за активное участие москвичей в выборах 18 марта

В столице прошла встреча актива Московской торгово-промышленной палаты и местных предпринимателей

Мероприятие было посвящено грядущим выборам президента России, которые пройдут менее чем через два месяца. Президент МТПП Владимир Платонов заявил, что по итогам обсуждения вопроса об участии бизнес-сообщества в голосовании на предстоящих президентских выборах достигнуты две договоренности. Во-первых, необходимо призвать предпринимателей принять участие в выборах. Во-вторых, владельцы и руководители организаций и предприятий должны будут "проявить активную гражданскую позицию" и объяснить своим сотрудникам важность голосования за кандидата в президенты.

"Мы призываем всех предпринимателей принять участие в голосовании 18 марта и обеспечить эту возможность всем работникам, используя при этом конституционное право агитировать сограждан за участие в выборах Президента России", - заявил Платонов.

В качестве ответственного гражданина Платонов привел себя самого, так как, по его словам, он еще ни разу не пропустил выборы главы государства. Он подчеркнул, что в таком вопросе недопустимо проявлять равнодушие, поэтому важно агитировать людей участвовать в голосовании.

Участники встречи от МТПП отметили, что голосование нужно сделать удобным для электората. У граждан должна быть возможность отдать свой голос по месту пребывания, и процесс не должен быть слишком затянутым и трудоемким. Кроме того, актив МТПП напомнил о недопустимости агитации за того или иного кандидата и подготовил памятки с информацией о нормах законодательства, которые применяются к агитационной деятельности. С материалами можно ознакомиться на сайте МТПП.