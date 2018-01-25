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В России не допустили "Смерть Сталина"

Сергей Хрущев. Фото: wikipedia.org/A.Savin Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Владислав Кононов. Фото: wikipedia.org/Дмитрий Алексеев
Владимир Мединский. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Максим Суханов. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrei Ladygin Крис Эванс. Фото: facebook.com Яков Джугашвили. Кадр youtube.com
Реакция на комедийный фильм о советском вожде не утихает. В словесные баталии вступили потомки Иосифа Виссарионовича

Кинокартина британского режиссера Армандо Ианнуччи должна была выйти на российские экраны 25 января, но премьера с грохотом сорвалась. Причина – решение Минкульта РФ от 23 января отозвать прокатное удостоверение ленты.


Чиновники усмотрели в нем материалы, которые "запрещены законодательством РФ". Что это за материалы, не уточняется. Срыв премьеры вызвал ожесточенную дискуссию в обществе и в медиаполе. Свое мнение по этому поводу высказали те, кто прямо (хоть и отдаленно во времени) имеет отношение к Сталину, то есть его дальне отпрыски.

Один из них – художник Яков Джугашвили. В интервью радиостанции "Говорит Москва" правнук вождя прямо назвал создателей фильма "нелюдьми" и "человекообразными существами". Правда, взвешенность такой оценки можно поставить под сомнение, поскольку Джугашвили фильм не смотрел.

"Мы отказались от справедливости, олицетворением которого был Сталин, который пытался заставить людей жить по справедливости, и мы теперь живём ради пожрать и отдохнуть", - заявил Джугашвили.


Публичный просмотр "Смерти Сталина" деятелями культуры, среди которых оказались Никита Михалков, Владимир Бортко и Сергей Мирошниченко, фактически поставил крест на судьбе картирны. После сеанса достопочтенные зрители написали открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому, которое прозвучало как приговор.

"Это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм — это еще и пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм", - говорится в письме.


С этим высказыванием практически полностью солидарен Сергей Никитич Хрущев, сын генсека СССР, который углядел в творении Ианнуччи и стрелы в адрес своего отца. По его словам, британский фильм – пасквиль "на весь народ и руководство страны того времени, и в частности на образ моего отца Н.С.Хрущева".


Глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов в беседе с агентством "Москва" подчеркнул, что он против цензуры, но есть границы дозволенного!

"Представлять русского человека в виде какой-то грязной семьи, которая ведется на деньги и живет исключительно животными инстинктами, это очень мерзко", - возмутился он.


Подобная "порнография", по мнению Кононова, заслуживает лишь места на помойке.

Одним из немногих, кто вступился за комедию о вожде, оказался актер Максим Суханов, по иронии судьбы сыгравший Иосифа Виссарионовича в фильме Михалкова "Утомленные Солнцем. Предстояние". Суханов не стал выносить оценку фильму, оставив это право зрителю, но отметил, что сама практика запрета чего-либо в искусстве лично для него неприемлема и абсурдна.

"Над любой фигурой можно смеяться. Для тех, кто любит эту фигуру, этот смех ничего не будет значить, они так же будут её почитать", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".


В конечном счете, добавил, он будь фильм действительно плохим, его создатели потерпели бы финансовые убытки – пустые залы для режиссера хуже запрета.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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