Мир вспоминает Сталинградскую битву
Ровно 75 лет назад, 2 февраля 1943 г., Красная армия одержала победу над войсками фашистской Германии и ее союзниками в битве за волгодонский перешеек и Сталинград. Бои шли с середины июля и простирались на всей территории нынешних Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, а также Калмыкии.
Спустя три четверти века героизм советских солдат отчетливо сохранился в памяти их потомков. По случаю круглой даты в Волгограде на площади Павших борцов прошел масштабный парад - дань уважения к людям, разгромившим немецких захватчиков.
В параде приняли участие около полутора тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), которые были одеты в форму образца 1943 года. Одни несли в руках автоматы АК-74, другие же - ППШ. За мероприятием наблюдали около 30 тысяч зрителей.
Среди иностранных гостей на параде присутствовал посол Австрии в России Йоханнес Айгнер, который поблагодарил Москву за приглашение и возможность посетить столь грандиозное мероприятие.
"Это сражение стало ключевым моментом в победе над фашизмом и одновременно символом ужаса войны. Я благодарю всех за приглашение и за возможность быть здесь - это хороший знак примирения", - цитирует Айгнера волгоградское информагентство "Городские вести".
Его австралийский коллега Питер Теш признался, что Сталинградская битва была предметом его научных интересов - свою диссертацию посол посвятил именно этому переломному моменту во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что события 75-летней давности остаются значимыми не только для россиян, но и для всего мира, в том числе для австралийцев.
"Мы в основном, конечно, воевали в тихоокеанском регионе, но все-таки мы доставили в Советский Союз необходимый военный материал", - цитирует Теша РИА "Новости".
В США также не обошли стороной празднование юбилейной даты. Бывший посол в России Майкл Макфол не скупился на похвалу в адрес страны, с которой Соединенные Штаты полвека прожили в состоянии холодной войны.
"Переломный момент во Второй мировой войне наступил благодаря мужеству, стойкости и героизму советских войск в Сталинградской битве. С 75-й годовщиной", - написал Макфол в своем Twitter.
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