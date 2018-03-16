Умер известный российский режиссер

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Умер режиссер "Ералаша" и "Земского доктора"

Александр Павловский. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
Не стало Александра Павловского

В пятницу, 16 марта, в возрасте 70 лет скончался Александр Павловский, снявший несколько десятков кинофильмов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"На 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", – говорится в сообщении.

Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. За свою жизнь он успел снять множество игровых фильмов и телесериалов. В числе его работ можно вспомнить такие ленты, как "Земский доктор", "Людмила", "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Подарок судьбы" и серии юмористического киножурнала "Ералаш".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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