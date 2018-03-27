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Ремчуков объяснил происхождение одинаковых игрушек на Манежной

Фото: vk.com/msk_today
В столице проходят памятные акции

Большое количество одинаковых мягких игрушек на столичной акции памяти жертв трагедии в Кемерово объясняется тем, что их закупила общественная палата Москвы для бесплатной раздачи участникам акции. Об этом сообщил глава ОП Константин Ремчуков.

По его словам, он еще утром во вторник, 27 марта, согласовал с мэром Москвы Сергеем Собяниным проведение акции памяти на Манежной площади, а затем попросил помощницу позвонить в аппарат Общественной палаты и согласовать идею с раздачей игрушек. Он объяснил, что их хотели раздать тем, у кого не было с собой своих.

"Не знаю точно, но я думаю, штук 50 было закуплено", - признался Ремчуков.

Он добавил, что в закупке игрушек не было чего-то ненормального, поскольку это была личная инициатива, и деньги на это выделялись совсем небольшие

"Не думаю, что я потратил больше 20 тысяч рублей на все", - сказал глава ОП.

Напомним, по поручению Сергея Собянина, в столице на Манежной площади у входа в Александровский сад был организован мемориал, куда любой желающий может прийти и отдать дань памяти погибшим, возложить цветы. За считанные часы сюда пришли тысячи людей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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