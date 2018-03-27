Ремчуков объяснил происхождение одинаковых игрушек на Манежной
Большое количество одинаковых мягких игрушек на столичной акции памяти жертв трагедии в Кемерово объясняется тем, что их закупила общественная палата Москвы для бесплатной раздачи участникам акции. Об этом сообщил глава ОП Константин Ремчуков.
По его словам, он еще утром во вторник, 27 марта, согласовал с мэром Москвы Сергеем Собяниным проведение акции памяти на Манежной площади, а затем попросил помощницу позвонить в аппарат Общественной палаты и согласовать идею с раздачей игрушек. Он объяснил, что их хотели раздать тем, у кого не было с собой своих.
"Не знаю точно, но я думаю, штук 50 было закуплено", - признался Ремчуков.
Он добавил, что в закупке игрушек не было чего-то ненормального, поскольку это была личная инициатива, и деньги на это выделялись совсем небольшие
"Не думаю, что я потратил больше 20 тысяч рублей на все", - сказал глава ОП.
Напомним, по поручению Сергея Собянина, в столице на Манежной площади у входа в Александровский сад был организован мемориал, куда любой желающий может прийти и отдать дань памяти погибшим, возложить цветы. За считанные часы сюда пришли тысячи людей.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина