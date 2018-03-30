Американцы загибаются от героина
Героиновая эпидемия в США набирает обороты. В 2016 г. число смертей от употребления опиатов выросло в стране на 30%. Такие кошмарные сведения обнародовали эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Самым страшным убийцей оказался не героин, а фентанил – синтетический опиоидный анальгетик. Его выписывают врачи в обычных клиниках как мощное обезболивающее средство. На его долю приходится треть от общего числа смертей среди наркоманов и около половины случаев передозировки среди людей, употреблявших опиаты, передает LiveScience.
Врачи требуют от властей разработать "новую, многостороннюю стратегию борьбы с этой эпидемией". По данным CDC, в 2015 и 2016 гг. примерно 63 тыс. американцев умерли из-за передозировок и других проблем, связанных с наркотиками. Примерно 42 тыс. жертв скончались из-за передозировок синтетическими или природными опиатами.
Число передозировок фентанилом и его производными выросло в отдельных штатах в 3-4 раза, и в целом удвоилось только за 2016 год. Число смертей, связанных с героином и другими опиатами, выросло на 20-50%.
Эксперты говорят, что опиоидная эпидемия началась из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов. Их доктора с подачи фармацевтических компаний выписывали всем без исключения пациентам с хроническими болями.
Когда медицинские контролирующие органы забили тревогу и оборот лекарств был ограничен, "подсевшие" на опиоиды пациенты перешли на криминальные наркотики – героин, морфин и так далее. Это привело к всплеску преступности и увеличению числа передозировок. За последние десять лет от наркотиков скончались 500 тыс. американцев.
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