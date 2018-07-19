Браудер назвал Америку чудовищной

Юрист не хочет, чтобы Вашингтон отдавал его Москве

Белый дом готов рассмотреть возможность выдачи руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера российским правоохранительным органам. Такая перспектива самого Браудера перепугала до смерти. Выступая на телевидении, он назвал это ужасным вероломством.



"Я был абсолютно потрясен тем, что я услышал сегодня от Белого дома. Тот факт, что пресс-секретарь Белого дома заявила, что они (власти США) решительным образом этого не исключили и рассматривают такой маловероятный обмен меня и нескольких добропорядочных американских граждан на этих российских шпионов, абсолютно потрясает и является смехотворным", – сказал юрист в эфире телеканала Fox News.

"Эта идея просто чудовищна. Это, по сути, предательство – выдавать патриотичных людей, которые пытались поступать правильно… В конце концов, я более чем уверен, что ничего подобного не произойдет", – добавил он.

По словам Браудера, американские власти должны были автоматически исключить такую вероятность, а не строить предположения на этот счет.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американские президент намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан. Она не называла имен, но, очевидно, речь шла об Уильяме Браудере, которого Москва подозревает в совершении преступлений на территории РФ.

Впрочем, за главу Hermitage Capital вступился Государственный департамент США. "Российские утверждения абсолютно абсурдны", – заявила представитель ведомства Хизер Нойерт в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о причастности граждан США к преступлениям, совершенным в России (цитируется по РИА "Новости").

О возможности допроса американских граждан российскими следователями первым заговорил президент РФ Владимир Путин. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой в Хельсинки он предложил сотрудничество американским следственным органам по 12 россиянам, обвиненным в хакерских атаках на выборы в США.

Однако в ответ американская сторона должна предпринять ответные шаги по принципу взаимности: в США в присутствии российских следователей должны допросить тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, к которым у Москвы имеются вопросы. Позже начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной пояснил, что в частности речь идет о чиновниках, причастных к делу осужденного в России Уильяма Браудера, в том числе о бывшем после США в РФ Майкле Макфоле.