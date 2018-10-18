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Российские богачи богатеют быстрее всех в мире

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Во всем виноваты высокие цены на нефть

Миллиардеры, проживающие в нашей стране, за минувший год стали еще состоятельнее. При этом их капитал растет стремительнее, чем у зарубежных коллег. Такие данные содержатся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

За прошедшие 12 месяцев совокупное состояние десяти главных богачей отечественного разлива выросло на 10,8%. По этому показателю наша страна стала единоличным лидером, заметно обогнав Соединенные Штаты.

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Идущие в рейтинге следом за Россией американцы заработали в сравнении с нашими миллиардерами сущие копейки: за год их общее состояние выросло на жалкие 7,5%. Показатели Великобритании, занявшей третью строчку, и вовсе смехотворны. Десять самых богатых британцев стали богаче всего лишь на 3,4%. При виде этих цифр владельцы российских заводов, газет и пароходов просто умирают от смеха.

Худший результат из 12 стран, включенных в индекс миллиардеров, показал Китай. Состояние десяти наиболее состоятельных граждан Поднебесной за год сократилось на 27%. В качестве основной причины указана распродажа активов компаний.

Россию в этом турнире богачей представляют Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович и Виктор Вексельберг.

Успех нашей сборной связывают с резким ростом цен на нефть. Не удивительно, что самых впечатляющих результатов добились именно владельцы нефтяных компаний – совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (за год стал богаче на $4,3 млрд), еще один акционер той же компании Геннадий Тимченко (+$4 млрд) и хозяин "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов (+$3,5 миллиарда).

Объективный и непредвзятый рейтинг Bloomberg Billionaires Index стал достойным ответом всем недоброжелателям, голословно утверждающим, что Россия занимает далеко не самые высокие позиции в мировых рейтингах качества жизни. Исследование Bloomberg показало, что уровень жизни россиян повышается быстрее, чем в любой другой стране мира. Правда, пока что это касается всего лишь десяти россиян.

Андрей ФИЛАТОВ
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