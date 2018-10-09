Абрамович заплатил за роскошь

Дом на Лазурном берегу привлек внимание налоговиков

С российского миллиардера взыскали €1,2 млн налогов за принадлежащую ему виллу Шато-де-ла-Кро в Антибе. Верховный суд Франции признал, что бизнесмен не доплатил налог на роскошь. Попытки опротестовать это решение результата не дали.



Фискальные органы подали иск против Абрамовича, обвинив его в том, что он занизил цену на дом. Однако его юристы попытались доказать, что это не они занижают, а налоговики завышают истинную стоимость Шато-де-ла-Кро, передает Bloomberg.

По словам Абрамовича, ему пришлось вложить в виллу еще около €150 млн, чтобы привести дом в порядок. До того строение находилось в запустении после случившегося 30 лет назад пожара.

Поместье Шато-де-ла-Кро обладает богатой историей. В разное время им владели бывший король Великобритании Эдуард VII, король Бельгии Леопольд III, греческий миллиардер Аристотель Онассис. Адвокаты россиянина считают, что по этой причине французские фискалы оценивают дом дороже, чем тот на самом деле может стоит.

Цена виллы до сих пор остается загадкой. Несколько лет назад британская пресса писала, что дом на Лазурном берегу обошелся Абрамовичу в €30 млн, сообщает телеканал "360".

Миллиардера в последнее время преследуют неприятности. Ранее власти Швейцарии отказались выдать ему разрешение на постоянное проживание, сославшись на возможный репутационный ущерб для государства.

Также сообщалось, что бизнесмен постепенно избавляется от своих активов. В частности, он подыскивает покупателя футбольному клубу "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович, по некоторым сведениям, уже отклонил как минимум одно предложение о продаже клуба за $2,3 млрд, поскольку надеется выручить больше.