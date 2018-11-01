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В Москве бывший завод ЗИЛ превратят в Арбат

Фото: stroi.mos.ru
Новый бульвар преобразит столицу

Новый пешеходный бульвар будет носить имя братьев Весниных. Он займет место бывшего завода ЗИЛ, в границах строящегося квартала.

Протяженность бульвара не будет уступать Арбату, его украсят неповторимые арт-объекты, похвалился заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Вдоль пешеходной улицы установят высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi.

"Бульвар станет не только очередным местом отдыха москвичей, но и еще одним ярким общественным пространством города с серьезной культурной составляющей", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса, передает пресс-служба департамента.

Фото: stroi.mos.ru

В планы властей входит также открытие музея "Эрмитаж-Москва", театрального центра, арт-галереи, всевозможных кафешек. И это далеко не всё. 

"Вдоль бульвара предполагается высадить более сотни деревьев-крупномеров, среди которых липы, тополя, клены и сосны высотой до 30 м. Особое место в озеленении отведут цветникам. Общая площадь озеленения бульвара составит более 1,2 тысячи квадратных метров", – рассказал Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Площадь бульвара Братьев Весниных составит без малого 14 тыс. кв. м, уточнил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. На территории будет работать световая навигация, чтобы не сбиться с маршрута в темноте. Лестницы, изгибы прогулочных дорожек и архитектурные элементы будут подсвечиваться встраиваемыми светодиодными лентами.

"Концепция благоустройства создавалась с учетом традиций европейских городов: вдоль бульвара предусмотрено создание летних террас, запроектированы фонтаны с питьевой водой. Любители активного образа жизни оценят удобство и протяженность велодорожек с 14-ю велопарковками", – пояснил Тимофеев.

Фото: stroi.mos.ru

Большое внимание уделяется развитию транспортной доступности нового многофункционального квартала, который заменит ЗИЛ. Там реализуется крупнейший в городе проект реновации промышленной площадки, напомнил Хуснуллин

"К настоящему моменту завершено строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "ЗИЛ", открыто движение по улице Братьев Рябушинских, по автодорожному путепроводу через МЦК и участку улично-дорожной сети от улицы Тюфелева роща до станции метро "Технопарк". В строительстве находятся около 20 км дорог", – рассказал заместитель столичного градоначальника.

Вместе бывшего завода и прилегающих к нему территорий застроят 6,4 млн кв.м недвижимости. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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