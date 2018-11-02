На севере Москвы скоро откроется эстакада-связка двух хорд

Ее запуск повысит транспортную доступность ряда районов САО

Одна из главных российских проблем, которая породила много шуток среди иностранцев, давно не актуальна. Миф о плохих дорогах в стране развеян.

Очередным подтверждением тому служит скорый запуск в Москве эстакады, обеспечивающей съезд с Северо-Восточной на Северо-Западную хорду. Приятную новость сообщил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин.

"На этом участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство разворотной эстакады протяженность 568 м, а также около 2,6 км съездов. Сейчас работы близки к завершению и в скором времени здесь будет запущено автомобильное движение", – пообещал заммэра, передает пресс-служба столичного стройкомплекса.

Благодаря эстакаде значительно разгрузится движение в северной части Москвы, улучшится транспортная доступность ряда районов САО, таких как Головинский, Коптево и Тимирязевский.

"Кроме того, эстакада обеспечит беспрепятственное движение транспорта с Большой Академической улицы на Северо-Восточную хорду по направлению в область", -– подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что к 2023 году столичные власти намерены завершить самые масштабные дорожные проекты. К ним относятся все скоростные хордовые магистрали Москвы.

"В дальнейшем мы сконцентрируем усилия на возведении новых поперечных связей, а также локальных дорог, связывающих отдельные районы", – рассказал глава стройкомплекса.

К слову, этот год стал рекордным по протяженности открытых дорог. В 2018-м введено в эксплуатацию – 127 километров. В большинстве своем это сложнейшие инженерные сооружения, в частности мосты, путепроводы и тоннели, – напомнил столичный градоначальник Сергей Собянин.

"Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе. Мы ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы Москвы – транспортной", – заверил мэр Москвы. ​