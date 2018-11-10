Раскрыто содержание переданных России австрийских секретов

СМИ рассказали о том, что же именно делал "российский шпион"

В новом шпионском скандале вокруг России появились подробности. Оказывается, новый "штирлиц" работал не где-нибудь, а в Министерстве обороны Австрии и сливал данные, не отходя от рабочего стола.

Как пишет издание австрийское Profil, 70-летний полковник имел доступ к спискам телефонов и внутренним системам связи министерства, а также к различным реестрам ведомства. Он делился "информацией из разных областей и об отделениях" ведомства через спутниковую связь.

Впрочем, как отмечает издание, шпион занимал не слишком высокую должность в Минобороны, а потому у него не было доступа к действительно важной информации. Однако, хотя он не мог раскрыть какие-либо конкретные военные секреты из-за своей довольно подчиненной функции в министерстве, его деятельность для российской военной разведки определенно имела смысл. Так, он передал Москве психограммы высокопоставленных австрийских генералов – нечто вроде психологической характеристики личности.

"Даже самые маленькие детали интересны для военных разведок", – отмечает австрийское СМИ.

Также полковник федеральной армии передал информацию об артиллерийских системах Австрии, которая теперь также может быть полезна Москве: год назад сосед Латвия покупала 47 подержанных бронированных гаубиц из армии.

Очевидно, что те сведения, которые шпион мог передать России, не представляют большой ценности. Поэтому, как поминалось раньше, за 20 лет он получил всего лишь €300 тысяч

Насколько бы откровения австрийской прессы не соответствовали действительности, они вряд ли отразится на отношениях между Москвой и Веной. Главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Карин Кнайсль уже обсудили этот скандал, сообщает МИД РФ.

"К.Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Лавров лишний раз подчеркнул, что "любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов".