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Магнитского отравили по приказу Браудера

Уильям Браудер. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Новый поворот в расследовании гибели российского юриста в СИЗО

На аудитора фирмы Hermitage Capital Сергея Магнитского могло быть организовано покушение. Соответствующую версию выдвинула Генпрокуратура РФ.

"На основании собранных доказательств в прошлую пятницу (16 ноября) вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК", – сообщил РБК советник генпрокурора Николай Атмоньев.

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Следствие предполагает, что глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер еще в 1999 г. создал преступное сообщество, которое занималось финансовыми махинациями и другими противоправными действиями. Причем действует оно до сих пор на территории разных государств.

"Уже установлены юридические лица на Кипре, Латвии, в Швейцарии и других странах, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались десятки и сотни миллионов долларов", – приводит "Интерфакс" слова Атмоньева.

Своих же сообщников Браудер "убирает", когда они становятся не нужны или опасны. Так, в организме умершего во время следствия Сергея Магнитского и некоторых других подельников Браудера были обнаружены следы токсичного вещества, которое и могло стать причиной их смерти. Об этом сообщил в понедельник, 19 ноября, представитель Генпрокуратуры Михаил Александров. По мнению следователей, у Браудера был мотив "физического устранения Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений".

Сейчас образцы обнаруженных токсинов отправлены на проверку в лаборатории США, Франции и Италии.

Сам Браудер в ближайшее время будет объявлен по инициативе РФ в международный розыск в рамках Конвенции ООН против международной организованной преступности.

Сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский был арестован по обвинению в содействии в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 г. он умер в СИЗО. Браудер организовал информационную кампанию, обвиняя правоохранительные органы РФ в смерти Магнитского. На этом основании США и ряд других стран ввели санкции против россиян из так называемого "списка Магнитского".

При этом против самого Браудера в РФ велись уголовные дела по статье "Мошенничество". С 2005 г. ему был запрещен въезд в РФ. В 2013 и 2017 гг. он был заочно осужден и приговорен к заключению за финансовые махинации в РФ.

Николай ВИКТОРОВ
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