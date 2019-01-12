Эксперты: Переезд министерств в Москва-сити поможет столице

Благодаря этой мере, расходы сократятся, центр города разгрузится, а эффективность работы чиновников повысится, уверяют специалисты

Переезд работников шести министерств в деловой кластер Москва-сити вернет москвичам исторический центр города, разгрузив его от офисной активности чиновников. Кроме того, эффективность работы самих госслужащих от этого только повысится, рассказали эксперты в сфере коммерческой недвижимости.

Перемещение трех крупных министерств разгрузит исторический центр Москвы от офисной активности, она сосредоточится там, где и должна – в деловом центре, считает управляющий партнер агентства mcity.ru Игорь Бессонов.

"А в исторических районах освободятся здания, которые могут быть использованы с пользой для города, например, здание центрального телеграфа на Тверской", – приводит его слова DNI.Ru.

Однако от этого перегруженности офисного квартала Москва-сити не случится.

"Насколько я знаю, три министерства займут порядка 70-80 тыс. кв.м., при том, что площадь всего Сити – порядка 3-4 млн кв.метров. Рост количества людей в бизнес-центре положительно скажется на развитии торговой недвижимости, развитии сервисных служб, ресторанов, магазинов на территории делового комплекса. Это привлечет в Сити компании, бизнес которых так или иначе связан с функционированием этих ведомств", – считает эксперт.

Еще один важный положительный пункт от переезда министерств – транспортная выгода для Москвы. По словам генерального директора РАСК Николая Алексеенко, переезд на так называемую "периферию" сделает центр свободней.

"Даже одно министерство со всеми подведомственными организациями – это полторы-две тысячи человек, а то и больше. Практически ежедневно проводятся различные встречи на площадках министерств, на который также приходится дополнительный транспортный поток. Переезд на периферию города немного разгрузит центр столицы, – отметил специалист.

Партнер Cushman & Wakefield Павел Баранов считает, что релокация скажется и на работе самих министерств, сделав ее более эффективной.

"Если в старых зданиях с отсутствующей современной инженерией, с устаревшей архитектурой, с устаревшими планировочными решениями на одного человека может приходиться до 30 квадратных метров, с учетом лестниц, коридоров, проходных и так далее, то в современных офисах и при использовании современных способов рассадки, таких как open space, эти нормы сокращаются до 10-12 квадратных метров на сотрудника, – отмечает Баранов. – Если при размещении в старом фонде организация занимала 100 единиц площади, при переезде в современное здание эта цифра может сокращаться до 40-45 единиц".

Благодаря этому правильней используется рабочая площадь, сокращается время и коммуникации выстраиваются лучше, считает специалист.

Павел Якимчук, директор отдела управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE отметил, что переезд чиновников соответствует современным мировым тенденциям. По его словам, большинство крупнейших мировых организаций так поступают: сокращают траты на организацию офиса через оптимизацию планировки. Так, эта схема уже больше 15 лет успешно работает в Британии. Там отказались от традиционной модели рассадки сотрудников в государственных учреждениях в пользу современной организации открытого рабочего пространства.

Переезд Минкомсвязи, Минпромторга, Минэкономразвития и Росимущества, Ростуризма и других ведомств в IQ-квартал Москвы-Сити был согласован правительством 4 января.

По плану, первыми в здании правительственного комплекса переедут Минэкономразвития и Минпромторг, после остальные федеральные органы исполнительной власти. В целом, релокация займет до трех месяцев. Ее организует единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, сообщали в пресс-службе Минэкономразвития.

Представитель ведомства отметил, что после передачи здания правительственного комплекса в собственность РФ, оптимизация затрат на содержание и эксплуатацию зданий, а также экономию в министерстве, охрану составит от 200 до 500 млн рублей ежегодно.

Глава ведомства Максим Орешкин говорил, что все затраты на переезд компенсируют за счет продажи зданий, в которых ранее располагались министерства.