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Опасный газ: как уберечься от взрыва дома

Фото: www.globallookpress.com
Трагедия в Шахтах и Магнитогорске напугала миллионы россиян, пользующихся бытовым газом

Природный газ – дешевое и удобное в эксплуатации топливо. Когда-то повсеместная газификация в СССР стала решением многих бытовых проблем. Но участившиеся в последнее время случаи со взрывами газовых труб и баллонов напоминают: газ несет в дома не только комфорт, но и опасность.

Чтобы не стать жертвой пожара или взрыва, нужно помнить несколько простых, но важных правил.

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Если дом подключен к газовой магистрали, то подсоединять любое оборудование к трубам должен исключительно лицензированный специалист. Понятно, что многие главы российских семейств являются мастерами на все руки, но наличие теоретических знаний и газового ключа – не повод подвергать опасности себя и соседей при покупке новой плиты.

Не стоит также оставлять горящую конфорку без присмотра, к примеру, ставить на ночь варить холодец на маленьком огне: при долгом использовании регулировка подачи газа может сбиваться, и летучее топливо не будет сгорать полностью. Итогом может стать взрыв накопившегося в помещении газа.

Еще внимательнее нужно относиться к использованию сжиженного газа в баллонах. Заправлять их нужно строго на сертифицированных станциях, каждый раз проверяя герметичность и исправность вентиля. Необходимо следить, чтобы газа в баллоне было не более 85% от его объема, поскольку при колебании температур топливо легко расширяется. Именно поэтому газовые баллоны нельзя держать в доме, рядом с источником огня или батареей и вообще вносить в теплое помещение с холода: он легко может лопнуть.

Важно помнить: при малейшем подозрении на запах газа нужно тут же вызвать экстренную газовую службу по телефону 104. Как показывает опыт, при эксплуатации газовых приборов небрежность одного человека может привести к трагедии сотен семей.

По официальным данным, в 2017 г. от взрывов бытового газа в РФ погибло не менее 21 человека, сообщает ТАСС. В 2018 г. только трагедия в Магнитогорске 31 декабря унесла жизни 39 человек. Число жертв взрыва в Шахтах Ростовской области пока не известно: на момент написания статьи найдено одно тело.

Фоторепортаж
Газопровод взорвался рядом с жилыми домами
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP © +
Николай ВИКТОРОВ
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