Роковой взрыв: что известно спустя месяц трагедии в Магнитогорске

Подведены первые итоги следствия произошедшего

С момента несчастья в Магнитогорске прошел ровно месяц, однако до сих пор неясно, что же на самом деле стало причиной предновогоднего ЧП. Официальной версией обрушения подъезда десятиэтажки по-прежнему называется утечка бытового газа.

Некоторые СМИ распространяют утки о теракте, который, к слову, исключен следствием, и говорят о связи этого ЧП с тем, что произошло днем позже. Речь идет о взрыве маршрутки. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков призвал "аккуратно относиться к различным информационным вбросам", передает ТАСС.

Также известно, что эпицентр взрыва находился на втором-третьем этаже, но точно не наверху, заверил мэр настрадавшегося города Сергей Бердников. Где именно находился очаг, выясняет следствие. Сейчас проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели тех страшных событий. Итоги расследования будут опубликованы.

Жертвами рокового взрыва стали 39 человек, в том числе – дети. Семеро были спасены. Среди них – 11-месячный малыш, который 35 часов пролежал под руинами и чудом остался жив. В феврале родившемуся в рубашке исполнится год. Помощь на его лечение поступает из-за рубежа. Деньги на реабилитацию маленького мальчика собрали итальянцы и накануне передали их его родителям, пишет РИА "Новости".

Ни один из пострадавших не остался со своей бедой один на один. Ситуацию держал под контролем сам президент Владимир Путин, напоминает "URA.RU". Владельцам более ста квартир, которые остались без крыши над головой, пообещали новое жилье. На решение этого вопроса, а также на погребение погибших из резервного фонда РФ выделили порядка 65 млн руб.

В дом-убийцу вернулись жильцы. Шесть уцелевших подъездов признаны безопасными. Там сейчас проживают невольные свидетели предновогодней трагедии. Четыре подъезда на время демонтажа расселены, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.





