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Всего несколько подписей: глава СПЧ о "коллективном обращении" родителей

Михаил Федотов. Фото: www.globallookpress.com
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал о реакции СПЧ на обращение жителей Москвы по поводу заболевания их детей в декабре минувшего года

Ранее на официальном сайте СПЧ появилась информация, что организация получила от инициативной группы пострадавших родителей "коллективное обращение".

Сам Федотов в комментарии РИА ФАН отметил, что к ним с письмом обратилась группа родителей, там было несколько подписей. "И мы на это обращение так и отреагировали", – рассказал он. 

При этом он не ответил на вопрос, есть ли причины сомневаться с объективности Роспотребнадзора. "Пусть этим займется Следственный комитет. Это не наша компетенция",– заключил Федотов. 

В пресс-службе организации сообщили, что Совет обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой лично проконтролировать ведение следствия по этому делу.

Что касается достоверности заключения Роспотребнадзора, согласно которому дети заболели дизентерией из-за продукции, произведенной на Чаплыгинском молокозаводе Липецкой области, то в СПЧ не стали давать прямой ответ. Там отметили, что вопрос не входит в компетенцию организации и предложили заняться этим Следственному комитету.

Ранее юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, проигнорировав выводы Роспотребнадзора, обвинила в отравлении детей компанию "Конкорд", принадлежащую петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Предприниматель, в свою очередь, организовал экскурсию по своему комбинату питания, на которую пригласил родителей ребят, перенесших заболевание, и саму Соболь. Однако соратница блогера Алексея Навального приглашение проигнорировала и на пищеблок не явилась. Другие посетители увиденным остались довольны.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в начале февраля встретился с Алексеем Навальным в Петербурге,  который приехал туда на свой очередной митинг. Во время разговора блогер потребовал у бизнесмена 300 миллионов рублей, необходимых ему для участия в муниципальных выборах, которые состоятся в Северной столице. За эти деньги Навальный обещал прекратить "кошмарить" бизнесмена в связи с темой школьного питания. Евгений Пригожин ответил категорическим отказом.

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