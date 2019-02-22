Дизентерия в детсадах довела до уголовного дела

Против чиновников Роспотребнадзора завели дело в связи с отравлением дошкольников

Столичное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело после вспышки дизентерии в ряде столичных детсадов. Под суд могут пойти должностные лица управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.



По сведениям телеграм-канала "112", уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки, которую вело окружное управление СКР. Полученные материалы были направлены в столичный главк.

Проверка установила, что в период с 19 по 28 декабря 2018 г. в дошкольные отделения московских школ № № 1357, 1547, 1208, 2090, 2051 и 329 поставлялись продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности. Это повлекло за собой массовое отравление острой кишечной инфекцией детей и взрослых. Всего некачественным продовольствием отравились 127 человек. По одной из версий, причиной вспышки мог стать инфицированный творог с завода в Липецкой области.

Поставщиком продуктов питания является ООО "Комбинат питания "Конкорд", связанное с предпринимателем Евгением Пригожиным. После инцидента деятельность предприятия сотрудниками управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве приостановлена не была. Это могло и стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Пресс-служба "Конкорда" вину предприятия в отравлении детей отрицает. В то же время компания готова оказать материальную помощь пострадавшим.

"Никаких компенсаций компания не выплачивает, а решение о материальной помощи пострадавшим было принято лично Евгением Викторовичем (Пригожиным)", –заявили представители "Конкорда" на странице сообщества компании в "Вконтакте".