У Крымского моста проблемы: о поездах можно забыть

Пути для транспорта нельзя проложить из-за особенности переправы

Будущее железнодорожного сообщения на Крымском мосту находится под большим вопросом. Велика вероятность, что пустить поезда с материка в Крым не получится, и поэтому было возобновлено паромное движение между Кубанью и Керчью.



Неожиданную заботу о состоянии Крымского моста выразил украинский эксперт Тарас Загородний. Будучи специалистом в политологии и экономике, а не в инженерстве, он каким-то образом сумел рассмотреть в конструкции некую "нестабильность", а ее состояние оценил как аварийное.

"Я думаю, что Россия не запустит на этом мосту железнодорожную ветку, потому что, скорее всего, мост нестабилен. Это – прямое подтверждение того, что Россия возобновила паромную переправу Кубань – Керчь. Они сами видят, что мост нестабилен. Главное – чтобы мост не рухнул", – заявил он, передает "Главред".





Озабоченность Загороднего состоянием Крымского моста, кстати, неподдельная. Он надеется на то, что Украина однажды сможет его забрать себе. Правда, перед этим нужно решить более глобальную задачу, о которой любят посудачить на Украине.

"Дай Бог, чтобы мы, в первую очередь, решили проблему с Крымом (то есть, вернуть его. – прим. ред.)", – сказал эксперт.

Паромное сообщение "Кубань – Керчь" действительно планируется возобновить, однако полуконспирологическая версия Загороднего здесь ни причем. Гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков уже все объяснил. На самом деле Керченский паром будет альтернативным вариантом для кубанцев, желающих добраться до полуострова. Паром выгоден с той точки зрения, что им не придется делать большой круг по мосту в 140 км. Кроме того, паромы пригодятся на экстренный случай, если на Крымском мосту ограничат движение.

Железная дорога моста через Керченский пролив и раньше навлекала на себя внимание параноидальных украинских СМИ. В конце января этого года издание "Диалог.UA" сообщило "шокирующие" сведения. Якобы при проектировании моста были допущены грубейшие ошибки, и теперь строительство путей на грани срыва.